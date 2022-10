‘Xiaomi Redmi Note 12-serie komt deze maand: krijgt 210W laden’

Xiaomi kwam begin deze maand met de 12T-serie, van de week dook de 13 Pro op en nu is het tijd voor nieuws over de volgende reeks. Xiaomi komt nog deze maand met de aankondiging van de Xiaomi Redmi Note 12-serie, met ontzettend snel opladen.

Xiaomi Redmi Note 12-serie onderweg

Xiaomi heeft een gigantisch portfolio vol toestellen. Logisch dat je daar af en toe even door het bos de bomen niet meer ziet. Toch wordt binnen anderhalve week een nieuwe reeks smartphones verwacht. Dit wordt duidelijk uit een nieuwe teaser van het bedrijf. Het gaat om de nieuwe Xiaomi Redmi Note 12-serie. Het zal dus gaan om meerdere modellen, waarbij de fabrikant het erover heeft dat er twee nieuwe technologieën aan boord zullen zitten. Eén daarvan zouden we volgens Xiaomi nog niet eerder op een smartphone gezien hebben. De Redmi Note 12-serie volgt de huidige Redmi Note 11-serie op.

Naar aanleiding van eerdere berichten en een eerder gedeelde 210W adapter die opdook, wordt er vanuit gegaan dat het toptoestel uit de nieuwe Xiaomi Redmi Note 12-serie de ondersteuning krijgt voor 210W laden. Dit is ontzettend snel en zulke krachten hebben we nog niet eerder gezien bij een smartphone. Het vermoeden is dat de twee andere modellen beschikken over 120W en 67W laden. Als eerst zullen de toestellen voor de Chinese markt gepresenteerd worden, later zullen we ze waarschijnlijk ook in Nederland en België gaan zien.

De foto bovenaan het artikel toont de Xiaomi 12T