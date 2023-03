Xiaomi Redmi Note 12-serie specs, prijs en persfoto’s opgedoken

Xiaomi komt binnenkort met de nieuwe Xiaomi Redmi Note 12 modellen. De nieuwe toestellen zien we op beeld, komen we de specificaties van te weten, en wordt de prijs gedeeld.



Xiaomi Redmi Note 12 uitgelekt

Het geruchtencircuit heeft er een nieuwe deelnemer bij. Xiaomi komt binnenkort met de Xiaomi Redmi Note 12, en deze nieuwe telefoon komt nu voorbij in de berichtgeving. Dit met dank aan leaker Sudhanshu Ambhore die een bericht deelt over het nieuwe toestel. Daarbij wordt ook nieuwe informatie gedeeld voor de andere modellen in de serie. Voor de Chinese markt zijn verschillende modellen al gepresenteerd, waarbij de smartphones de beschikking hebben over een MediaTek chipset.

Het model waarover we nu meer te horen krijgen is de Xiaomi Redmi Note 12. Deze telefoon zal uitgebracht worden met 4G-ondersteuning en de toch wel wat verouderde Snapdragon 680 processor van Qualcomm. Er is een 6,67 inch 120Hz OLED Full-HD+ beeldscherm, een 13 megapixel front-camera en er zijn drie camera’s achterop het toestel. Foto’s maak je met de 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens of 2 megapixel macrolens.

Xiaomi zal de nieuwe Xiaomi Redmi Note 12 voorzien van een 5000 mAh batterij met 33W laden. De smartphone komt met Android 13 met MIUI 14 en de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de telefoon. De telefoon komt in de configuratie 4GB/128GB op de markt voor een bedrag van 279 euro. De smartphone komt beschikbaar in het zwart, mintgroen en lichtblauw.

Andere prijzen

De bron heeft nog meer details gedeeld over toestellen van Xiaomi. De Europese prijzen van de andere toestellen in de Xiaomi Redmi Note 12-serie zijn gedeeld door hem. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.