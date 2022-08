Nieuwste Google Wallet app levert grote problemen op met smartwatch

Koop je een smartwatch om daar handig contactloos mee te betalen, dan kan de Google Wallet app daar inmiddels flink voor irritatie zorgen. Deze zit namelijk vol problemen, zo blijkt.

Google Wallet met smartwatch-problemen

Google Wallet is de nieuwe applicatie van Google die Google Pay moet vervangen. De oude Pay-app maakt langzaam maar zeker plaats voor de nieuwe Wallet app, maar dit lijkt niet helemaal vlekkeloos te verlopen. DroidApp-lezer Han meldt zich bij ons met de problemen, die niet alleen bij hem lijken op te treden. In de Google Play Store regent het klachten over de Google Wallet app.

Sinds de overgang naar Google Wallet lukt het gebruikers niet meer om een betaalkaart toe te voegen aan het horloge. Voor verschillende gebruikers is dit dermate vervelend, omdat zij speciaal voor het op deze manier contactloos betalen, een smartwatch hebben aangeschaft. Han benadrukt dat Google Pay het wel bleef doen na de update, maar bij een nieuwe smartwatch gooide de Google Wallet app roet in het eten. Daarnaast krijgen gebruikers bij het toevoegen van een nieuwe kaart in de Google Wallet app op het horloge aan ’telefoon niet geschikt’. Resetten of opnieuw installeren mag niet baten en zorgt er niet voor dat het probleem opgelost is.

Het probleem treedt op bij de app op verschillende smartwatches, waaronder de Galaxy Watch 4 en ook de nieuwe Galaxy Watch 5-modellen. Dit zijn de meest gebruikte Wear OS-smartwatches, vandaar dat hier ook de meeste problemen over gaan. Google heeft nog niet gereageerd op de berichten en ook is onduidelijk hoe lang een oplossing nog op zich laat wachten. Han laat weten dat het via Google Wallet betalen met de smartphone wel nog werkt.