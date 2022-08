Google Wallet update lost problemen betaalpas op smartwatch op

Een nieuwe update lost problemen op die gebruikers ondervonden met een betaalpas in de Google Wallet app. In de afgelopen dagen waren er problemen, waardoor betalen via de smartwatch niet bij iedereen even probleemloos ging.

Google Wallet probleem betaalpas opgelost

Van de week schreven we over problemen in de Google Wallet app. Degenen die de app op hun horloge met Wear OS hadden geïnstalleerd hadden sinds de overgang van Google Pay naar Google Wallet problemen. Het was voor hen namelijk niet mogelijk om een nieuwe betaalpas toe te voegen. Onhandig, zeker voor de grote groep mensen die hiervoor juist een smartwatch hadden aangeschaft.

Han meldt nu aan DroidApp dat de problemen aan zijn gepakt. Hiervoor kun je een update binnenhalen via ‘Mijn Apps’ in de Play Store op je smartwatch (dus niet op smartphone). Na de update is het weer mogelijk om een betaalpas toe te voegen via het horloge en dus contactloos te betalen op deze manier.