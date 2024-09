‘Samsung Galaxy S24 FE komt samen met Tab S10-serie op 26 september’

Op 26 september is er een nieuwe aankondiging van Samsung. Dit wordt duidelijk uit informatie van Samsung in Vietnam. We gaan onder andere de Galaxy S24 FE zien. Maar er is meer.

Galaxy S24 FE komt 26 september

Als we afgaan op de informatie die nu bekend is geworden, dan kunnen we 26 september nieuwe producten van Samsung verwachten. Samsung Vietnam deelt de lanceringsdatum van de Galaxy S24 FE in een teaser. In Vietnam zal de aankondiging gecombineerd worden met de presentatie van de Galaxy Tab S10-serie.

Het design van de Galaxy S24 FE komt overeen met de andere modellen. Geruchten spreken over een 6,7 inch OLED-scherm, de Exynos 2400e chipset en een 4565m mAh batterij. Voor Europa zou een vanafprijs gelden van 749 euro, waarmee het toestel vijftig euro duurder is dan de huidige Galaxy S23 FE.

We zullen meer details horen op 26 september. Onbekend is of het toestel ook naar ons land komt, maar we vermoeden van wel, aangezien eerdere FE-modellen ook hier uitgebracht werden.