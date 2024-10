Samsung voorziet Galaxy S24-serie van nieuwste oktober-update

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de drie modellen in de Galaxy S24-serie. De fabrikant rolt de nieuwste software-update uit voor de toestellen.

Galaxy S24 met oktober-update

Deze week werd door Google de beveiligingsupdate van oktober vrijgegeven. Android-toestellen zullen in de komende tijd bijgewerkt worden met deze update. Samsung heeft daarbij ook de eigen details gedeeld over welke verbeteringen de fabrikant nog toevoegt aan de update, zo schreven we vandaag.

Samsung heeft voor de Galaxy S24, Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra de beveiligingsupdate van oktober klaargezet. Het is een update van zo’n 300MB. We horen van onder andere Theo, Harry en Jan dat de update inmiddels bij hen is aangekomen. Wanneer je de update kunt binnenhalen, krijg je hier een melding van op je smartphone. Eventueel kun je ook handmatig checken op updates, dat kun je doen via de instellingen van je telefoon.

