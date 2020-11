Google Maps krijgt nieuw Reizen-tabblad in Tijdlijn en verbeteringen hotel-weergave

Google rolt nieuwe verbeteringen uit naar de app van Google Maps. De Tijdlijn-weergave wordt uitgebreid met een reizen-tabblad, die op verschillende momenten weer van pas kan komen.

Verbeteringen in Tijdlijn met reizen-tabblad

De tijdlijn-weergave wordt verder uitgebreid. De handige Google Maps-functie krijgt een nieuw tabblad genaamd ‘Trips’, zo bevestigt Google. We verwachten dat deze in Nederland gewoon ‘reizen’ zal heten. Hier zie je direct het aantal reizen dat je hebt gemaakt, het aantal dagen en meer.

Vanuit Google Maps is het mogelijk om te zien welke vakanties je hebt gehad. Denk aan een reis naar Frankrijk, waarbij je een bezoek hebt gebracht aan verschillende steden. Je ziet bijvoorbeeld Parijs met verschillende bezienswaardigheden zoals de Arc de Triomphe en de Eiffeltoren. Vanuit Google Foto’s kun je ook de kaartweergave openen in de tijdlijn van Maps.

Verder heeft Google verbeteringen doorgevoerd in de weergave van hotels. Er wordt nu meer informatie getoond over het Coronavirus. Er wordt aangegeven hoe het zit met de schoonmaak, de desinfectie of er nog gratis ontbijt is en verschillende andere opties. Tevens wordt het mogelijk om hotels te filteren op de mogelijkheid of ze gratis annuleren aanbieden.

De functionaliteit wordt gefaseerd uitgerold, dus het kan even duren voordat dit bij iedereen aanwezig is.