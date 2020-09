T-Mobile brengt grote update uit voor TV Anywhere app: overal 125 zenders kijken

T-Mobile heeft haar eigen T-Mobile Anywhere app voorzien van een grote update. Waar je ook bent in de EU kun je een keuze maken uit 125 zenders die je kunt bekijken op je smartphone, laptop, Chromecast of tablet.

Nieuwe TV Anywhere app

Klanten van T-Mobile kunnen vanaf nu een grote update binnenhalen voor de TV Anywhere app. De applicatie maakt het mogelijk om in alle landen van de Europese Unie televisie te kijken. Je kunt daarbij niet alleen op je smartphone kijken, maar ook op je tablet, laptop en via de Chromecast.

Via de TV Anywhere app kun je op drie apparaten tegelijk tv kijken. Dit kan tot zeven dagen terug, waarbij je ook kunt kiezen voor programma’s verder kijken, opnemen in de Ckoud en kijkprofielen gebruiken die je hebt ingesteld op de TV Box. Na de update krijg je toegang tot 125 tv-zenders en zijn ook Video On Demand, radiozenders en lokale omroepen toegevoegd.

Bron foto: Play Store

De TV Anywhere app van T-Mobile is gratis beschikbaar voor klanten met het tv-pakket van T-Mobile Thuis. Heb je dat nog niet, dan kun je daarover hier alle informatie terugvinden. De update voor de app wordt volgens de provider in de komende weken naar iedereen uitgerold. Op de laptop en PC kun je naar tmobiletv.nl gaan voor het gebruik van de dienst.