Action app verschenen: alles aan boord voor de echte liefhebber

Je vind het geweldig, of je haat het; de Action. De van oorsprong Nederlandse winkelketen heeft een eigen app uitgebracht. Ideaal voor de Action fan.

Action app

De Google Play Store is een applicatie rijker. De Nederlandse winkel Action heeft een eigen app uitgebracht. De Action app kan niet alleen ter voorbereiding van pas komen, maar juist ook tijdens het winkelen. Alles van de Action heb je met de app binnen handbereik. Bij het eerste gebruik wordt gevraagd om direct een account aan te maken, maar middels het kruisje bovenin beeld kan je dit overslaan.

Op het startscherm van de Action app heb je direct toegang tot het aanbod van de winkel. Je ziet welke producten nieuw aan het assortiment zijn toegevoegd. Verder worden tips gegeven voor het seizoen of een bepaald moment en scrol je verder naar beneden voor de weekaanbiedingen.

Via de opties in de navigatiebalk, onderin beeld, doorzoek je de productcategorieën en kun je ook de zoekfunctie gebruiken. Verder vind je de aanbiedingen terug, samen met een lijstje en je account. Voor die laatste twee functies heb je wel een account nodig. Met ‘Lijstje’ kun je snel favoriete producten opslaan, een boodschappenlijstje maken en deze opslaan in je account. Met de Action app kun je ook de barcode van een product scannen voor meer informatie. Het online kopen van producten bij de Action is niet mogelijk.

De Action app kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.