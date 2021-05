Clubhouse app uitgebracht voor Android: dit moet je erover weten

Clubhouse is al wekenlang een hit in de App Store van Apple. Nadat de app al voor de iPhone was verschenen, is hij er vanaf vandaag ook voor Android. Wat moet je er over weten?

Clubhouse voor Android

Vandaag is het zover; Clubhouse is er vanaf nu ook voor Android. De applicatie maakt het mogelijk om op een andere manier met anderen in contact te komen. Vorige week werd de applicatie voor het eerst getest onder een kleine groep gebruikers, nu kun je hem downloaden uit de Google Play Store.

Met de Clubhouse app kun je met anderen praten. Letterlijk. Je kunt het zien als een café waar je binnenstapt. Vervolgens kun je gesprekken meeluisteren en eventueel ook meepraten als je dit wilt. Niet alleen kun je deelnemen aan andere chatrooms, maar ook een eigen chatroom starten. Gesprekken vinden op dat moment plaats en kunnen niet op een later moment teruggeluisterd worden.

De functionaliteit van Clubhouse werd onlangs ook toegevoegd aan chat-app Telegram. Ook andere diensten hebben een vergelijkbare functie in ontwikkeling of al uitgerold.

Hoewel de Clubhouse app voor Android vanaf nu gedownload kan worden uit de Google Play Store, is hij nog niet direct te gebruiken. Alleen als je een invite hebt, kun je je aanmelden bij de app. Wel kun je jezelf op een wachtlijst zetten en alvast je gebruikersnaam registreren.