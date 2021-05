Clubhouse lanceert eerste app voor Android, maar niet voor iedereen

Clubhouse is een applicatie welke in korte tijd een enorm publiek aan zich wist te binden. Echter was deze app er alleen voor Apple iOS, maar dat gaat veranderen. Het eerste teken van leven van Clubhouse voor Android is er.

Clubhouse beta voor Android

Clubhouse heeft een eerste beta uitgebracht voor Android. Hiermee is de eerste stap gezet van de applicatie voor het mobiele besturingssysteem van Google. Tot nu toe is de erg populaire app er alleen voor Apple iOS. Onder een kleine groep testers wordt een testversie van Clubhouse nu getest voor Android. Screenshots zijn er helaas niet van, waardoor het niet duidelijk is of er bepaalde dingen anders zijn dan bij de versie voor de iPhone.

In de update die de ontwikkelaars van Clubhouse delen, wordt gezegd dat het niet kan wachten om in de komende weken meer Android-gebruikers te verwelkomen. Dit doet vermoeden dat een bredere uitrol aanstaande is, al wordt hierover door Clubhouse niets over gezegd.

Maar wat kun je precies met Clubhouse? Clubhouse is een applicatie waarmee je met anderen in contact kunt komen middels audio. Zie het als een café waar je binnenstapt en iedereen je gesprekken mee kan luisteren, en zelf ook kunt praten. Zo kun je zelf deelnemen aan een chatroom, of zelf een chatroom starten. Gesprekken vinden alleen live plaats en kunnen niet teruggeluisterd worden.

Ondanks dat het voor iOS alleen op uitnodiging is, is de app razend populair. Inmiddels hebben ook andere diensten vergelijkbare opties, zo rolde onlangs Telegram Spraakchats uit.