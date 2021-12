OnePlus viert achtste verjaardag en verkoopt 10 miljoen smartphones in 2021

Het jaar 2021 is nog niet helemaal voorbij, maar het merk OnePlus deelt alvast wat cijfers over het afgelopen jaar. Het merk viert haar achtste verjaardag en geeft meer informatie over het afgelopen jaar.

Achtste verjaardag van OnePlus

De Chinese fabrikant OnePlus heeft een nieuwe mijlpaal bereikt; het merk viert haar achtste verjaardag. Daarbij blikt het bedrijf terug op de afgelopen acht jaar waarin het verschillende generaties smartphones heeft uitgebracht, waaronder de OnePlus One. Inmiddels zijn we onderweg naar de 10-serie, welke we volgend jaar verwachten van het merk. Daarbij zijn er ook weer de nodige accessoires en producten die zijn aangekondigd, zoals de OnePlus Buds Z2 deze week.

OnePlus heeft naar eigen zeggen in het afgelopen jaar, 10 miljoen smartphones verkocht. Hieronder vallen natuurlijk de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro, maar ook de toestellen uit de Nord-serie, zoals de OnePlus Nord 2 en de Nord CE. Het merk treedt niet in detail over welke toestellen, hoeveel keer verkocht zijn.

