OnePlus 9 en 9 Pro ontvangen OxygenOS 11.2.10.10 update

Een nieuwe update staat klaar voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Nee, het is nog geen tijd voor de update naar Android 12. Die update werd eerder teruggetrokken. Het is de OxygenOS 11.2.10.10 update voor de twee smartphones.

OxygenOS 11.2.10.10 voor 9 (Pro)

De twee high-end smartphones van OnePlus, de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro worden allebei bijgewerkt met een nieuwe update. Voor de gebruikers is het jammer dat dit nog niet de update is naar Android 12. Deze nieuwe Android-versie werd vorige week vrijgegeven voor de OnePlus 9-serie, maar een paar dagen later werd de update al weer teruggetrokken.

Nu is het in de tussentijd eerst tijd voor een andere update voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Het is de OxygenOS 11.2.10.10 update die een paar verbeteringen meebrengt. In de changelog zien we als eerst een nieuwe security-patch, beveiligingsupdate november wordt meegeleverd met de update. Verder belooft OnePlus verbeteringen in de systeemstabiliteit en zijn enkele bugfixes doorgevoerd. Het gebruik van apps van derden moet met de update ook aangepakt worden, maar wat dit precies inhoud, is niet bekend.

Changelog

System Optimized the third-party app experience Updated Android security patch to 2021.11 Improved System stability and fixed known issues



De update is vanaf nu beschikbaar in onder andere Nederland en België.

OnePlus 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 559,00 euro