Wie is de Mol? app klaar voor 2022: speel mee met de poule

Het televisiespektakel Wie is de Mol? staat weer op het punt van beginnen. Voor de echte Mol-fans is ook de Wie is de Mol?-app er klaar voor. Ook in seizoen 22 kun je weer meedoen met je vrienden aan een poule. We praten je er over bij.

Wie is de Mol? 2022

Ieder jaar kun je meedoen met Wie is de Mol? Komend jaar start seizoen 22 en dus is het tijd om je poule te starten en het op te nemen tegen je vrienden. De accounts van vorig jaar zijn verwijderd, waardoor het zaak is dat je een nieuw account aanmaakt. Dit kan direct via de app van het programma zelf. Je kunt net als vorig jaar weer meedoen aan de Molvisie en zo datgene dat je verdacht vindt tijdens het programma, delen met anderen.

Foto: Avrotros / Google Play Store

Tijdens het spel kun je in je poule je voorspellingen delen. Je kunt je punten inzetten voor jouw verdenkingen van de Mol(len). Over de punten heeft de ontwikkelaar, AVROTROS, het volgende uitgewerkt;

“De focus van het spel ligt op het verdenken van jouw Mol(len). Je start met 100 punten. Wekelijks zet je jouw punten in op de kandidaat/kandidaten die jij verdacht vindt. Blijft/blijven jouw Mol(len) in het spel? Dan worden je punten verdubbeld! Heb je een gedeelte ingezet op de kandidaat die afvalt, dan ben je die punten kwijt. Als je alle punten hebt ingezet op de afvaller dan ben je al je punten kwijt. Denk dus strategisch en speel tactisch!”

Nieuw met seizoen 22 in de Wie is de Mol? app, is dat de testvraag nu 48 uur te beantwoorden is. Daarnaast kan de poulewinnaar gefeliciteerd worden, kun je je ingestuurde Molvisie direct delen op social media, is er een nieuw design en zijn er verschillende andere bugfixes en verbeteringen.

Dit jaar doen elf bekende Nederlanders mee aan het programma. Dat zijn Glen Faria, Hila Noorzai, Kim-Lian van der Meij, Laetitia Gerards, Sahil Amar Aïssa, Suzanne Klemann, Thomas van Luyn, Welmoed Sijtsma, Fresia Cousino Arias, Everon Jackson Hooi en Arno Kantelberg. De eerste aflevering is op 1 januari 2022 om 20:25 uur op NPO 1. Vervolgens kun je iedere zaterdag klaar zitten voor het programma. De app kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.