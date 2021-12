Nokia X10: update naar Android 12 wordt vanaf nu uitgerold

Goed nieuws voor de bezitters van de Nokia X10. In 35 landen, waaronder Nederland en België wordt de update uitgerold naar Android 12. Hiermee is de Nokia X10 het tweede toestel van het bedrijf dat deze update krijgt.

Android 12 voor Nokia X10

Een kerstcadeau voor degenen met een Nokia X10. De smartphone wordt door Nokia bijgewerkt met een update naar Android 12. In totaal wordt de update vanaf nu in 35 landen uitgerold, waaronder in Nederland en België. Daarnaast is de update er onder andere ook in Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Spanje en Scandinavië. De update naar Android 12 brengt het nieuwe Material You waarbij de kleuren in de interface aangepast worden op de achtergrond. Daarbij is er het privacydashboard met meer privacy-instellingen en prestatieverbeteringen.

De Nokia X10 is de tweede smartphone die de update naar Android 12 krijgt van HMD Global. Eerder kwam het merk al voor de Nokia X20 met de update naar de nieuwe Android-versie. Nederland en België horen dus bij de eerste lichting voor de uitrol van de update. Het kan desondanks toch nog even duren totdat iedereen de update binnenkrijgt. Volgens de fabrikant moet iedereen uit de eerste lichting de update uiterlijk 26 december binnen hebben. Andere landen zullen daarna volgen.