Samsung Galaxy Fit 3 laat zich zien: dit kan de nieuwe smartwatch

Na jaren van stilte in de Galaxy Fit-reeks, lijkt er toch een nieuw model aan te komen. Samsung werkt aan de Samsung Galaxy Fit 3. De nieuwe smartwatch zien we nu terug in beelden, en we komen ook details te weten.

Galaxy Fit 3 in beeld

Na de Galaxy Fit 2 uit 2020 is er geen nieuwe smartwatch door Samsung uitgebracht in de Fit-reeks. Wel zijn er nog andere smartwatches verschenen, zoals de Galaxy Watch 6, maar nu kunnen we ook een nieuw model verwachten in de Galaxy Fit-lijn. Op het internet zijn namelijk beelden opgedoken van de Galaxy Fit 3. De smartwatch krijgt een vierkante kast, een siliconen band en wordt naar verwachting ergens in januari aangekondigd.

Het rechthoekige scherm van de Fit 3 krijgt een grootte van 1,1 inch en betreft een AMOLED-scherm. Welk besturingssysteem gebruikt wordt is niet bekend, al lijkt het voor de hand te liggen dat Samsung een eigen platform gebruikt en niet kiest voor Wear OS, zo verwachten we.

De onderkant van de Fit 3 bevat een sensorarray die waarschijnlijk een hartslagsensor en mogelijk een temperatuursensor bevat. Het is ook mogelijk dat er andere sensoren aanwezig zijn, zoals een bewegingssensor of een zuurstofsaturatiesensor.

Aan de binnenkant van de horlogeband bevinden zich een paar kleine spleten. Het is niet duidelijk wat deze spleten zijn. Het is mogelijk dat ze knoppen zijn die het gemakkelijker maken om de band los te maken. Het is ook mogelijk dat ze een functie hebben voor de circulatie van zweet en lucht.

Samsung heeft nog niet aangekondigd wanneer de Fit 3 zal worden uitgebracht. Het is mogelijk dat de fitnesstracker ergens in januari zal worden onthuld tijdens het aanstaande Galaxy S24-lanceringsevenement van het bedrijf.