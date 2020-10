Samsung verwijdert verschillende functies uit Bixby

Bixby was voor Samsung een paradepaardje waar het zelf heilig in geloofde. Gebruikers deden dat echter een stuk minder. Is Samsung begonnen met het afbouwen van Bixby?

Afbouwen van Bixby?

Als we afgaan op de berichten die rondgaan, lijkt het erop dat Samsung Bixby wat meer naar de achtergrond wil schuiven. De fabrikant is begonnen met het afschalen van de functionaliteit in de digitale assistent van Samsung.

De functies die uitgeschakeld zijn, zijn te vinden in Bixby Vision. Het gaat om Places, Styling, Home Decor en Make-up. Begin oktober zullen de diensten al op zwart gaan. Voor sommige van deze diensten werd door Samsung samengewerkt met partners.

Is dit het begin van het einde van Bixby? Het zou kunnen. Volgens geruchten zou Samsung de aanwezigheid van haar dienst willen terugschroeven. Eerder kwam al in het nieuws dat Samsung en Google in gesprek waren over de Google Assistent. Google ziet liever dat haar eigen assistent gebruikt wordt. Of het stoppen van bepaalde Bixby-functies hier een gevolg van is, dat is onbekend.

