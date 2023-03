Samsung brengt maart-update naar Galaxy A53, Note 20, Flip 4 en Fold 4

In de afgelopen weken zijn de nodige toestellen, onder andere van Samsung, voorzien van een nieuwe beveiligingsupdate. Dat is nu ook het geval voor vijf toestellen van Samsung.

Updates bij Samsung

We hebben al bij veel Samsung-toestellen de nieuwe beveiligingsupdate van maart binnen zien komen. Vandaag komen daar vijf toestellen bij. In onze mailbox zien we de tips weer binnenkomen over de maart-update, onder andere van Frank. Deze wordt namelijk nu uitgerold voor de Samsung Galaxy A53, de Galaxy Z Flip 4 en de Fold 4. Tevens wordt de update uitgerold voor de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra.

Niet alleen worden de toestellen bijgewerkt met de nieuwste security-patch die voor Android beschikbaar is gesteld. Samsung voegt ook eigen patches toe tegen de kwetsbaarheden die zijn gevonden in Samsung’s eigen onderdelen. De changelog meldt verder geen andere nieuwe functies of grote veranderingen. Doorgaans worden wel gelijk met dit soort updates bugfixes en dergelijke doorgevoerd.

Wanneer je de update kunt downloaden op je toestel, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Eventueel kun je bij de instellingen > software-update handmatig controleren of je de update kunt downloaden.