Samsung deelt details over eigen april-update: 23 patches

Eerder deze week presenteerde Google haar nieuwe security-patch voor Android. Fabrikanten optimaliseren deze update voor hun eigen toestellen. Zo ook Samsung, dat nu de eigen details deelt over de april-update.

Samsung over april-update

Samsung heeft een overzicht gedeeld met meer informatie over de beveiligingsupdate van april. Deze update werd eerder deze week vrijgegeven voor Android en Samsung was er al direct als de kippen bij. Zo is de Samsung Galaxy S23-serie inmiddels al bijgewerkt met de april-update. Deze dicht vanuit Google al tientallen kwetsbaarheden.

De Galaxy S23 Ultra

Uit de nieuwe informatie blijkt dat Samsung aan de april-update ook 23 eigen patches heeft toegevoegd. Een deel hiervan is direct bedoeld voor de toestellen met een Exynos-chipset. Een kwetsbaarheid in de Exynos wordt namelijk gedicht vanuit het merk. Verder zien we nog meer patches die toegevoegd zijn, al treedt Samsung verder hierover niet in detail.

In de komende tijd zullen meer Samsung-modellen bijgewerkt worden met een update. DroidApp hoort heel graag van je, als je een update aangeboden krijgt. Stuur een screenshot via de mail naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we hem mee in de berichtgeving!

