Samsung: ’toekomstige foldables worden beter stofwerend’

We zijn net bijgekomen van de aankondiging van de Galaxy Z Flip 5 en het nieuws over nieuwe modellen gaat nu al rond. Samsung zou werken aan een beter stofwerend design voor het toestel.

Betere stofwering voor foldables

De nieuwe foldables van Samsung krijgen naar alle waarschijnlijkheid een betere stofwering. Dat zegt TM Roh van Samsung tegenover het Koreaanse BizWatch. De hoogste certificering die de foldables van Samsung meekrijgen is een IPX8-certificering en dat betekent dat ze het één en ander kunnen doorstaan aan water, maar qua stof niet. Veel smartphones in het dure segment hebben tegenwoordig een IP68-certificering, wat betekent dat het toestel tegen water en stof kan.

Volgens TM Roh wordt er gewerkt aan een betere stofwering en moeten consumenten nog even geduld hebben. Het zou al mogelijk moeten zijn, zo bewijst Motorola met de eerder aangekondigde Razr 40 Ultra. Dit toestel is IP52 gecertificeerd. Dit betekent dat het toestel goed tegen stof kan.

Het is niet bekend of Samsung de nieuwe stofwering al toepast bij de 6-serie. Vorige week presenteerde het merk twee nieuwe foldables; de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5. De opvolgers zullen we pas volgend jaar te zien krijgen.