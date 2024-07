OnePlus Nord 4 lekt uit in volle glorie met verfrissend ontwerp

Het ontwerp van de OnePlus Nord 4 is uitgelekt. Op een grote teaser zien we de smartphone van alle kanten. Duidelijk is dat OnePlus aandacht heeft besteed aan het design, waarbij voor een eigen stijl gekozen wordt.

OnePlus Nord 4 met eigen stijl

Het lijkt erop dat niks geheim blijft rondom smartphone-aankondigingen. Waar Samsung regelmatig in het nieuws komt, doet ook OnePlus vrolijk mee. Nu kunnen we nieuws delen over de OnePlus Nord 4. Volgens de laatste berichten presenteert OnePlus de smartphone op 16 juli in Milaan. Eerder gingen er geruchten dat de Nord 4 een simpele rebranding zou zijn van de Ace 3V die in China al aangekondigd, maar dat blijkt dus niet het geval.

In een metalen aankondigingskaart wijst OnePlus op de aankondiging van een nieuwe Nord-smartphone. Dat doet vermoeden dat er een link bestaat met het toestel zelf, en de nieuwe OnePlus Nord 4 dus voorzien is van een metalen behuizing, waarbij het bovenste gedeelte bij de cameramodule vermoedelijk van glas is. De smartphone zien we in de teaser in verschillende kleuren; zilver, zilver-groen en zwart.

De specificaties van de nieuwe telefoon zijn nog niet bekend. Volgens geruchten zou de smartphone voorzien worden van een Snapdragon 7+ Gen 3 chipset. Er zou een 6,74 inch OLED-scherm zijn, samen met een 5500 mAh batterij met 100W snelladen en een dual-camera met 50MP hoofdlens en 8MP groothoeklens.

De verwachtingen zijn hooggespannen, maar alle details krijgen we pas op 16 juli te weten. Dan is de aankondiging van OnePlus in Milaan.