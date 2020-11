Samsung voegt 5 extra patches toe aan de update van november

Google bracht begin deze week de beveiligingsupdate november uit voor Android. Fabrikanten kunnen er nu mee aan de slag. Samsung heeft bovenop deze update nog extra patches toegevoegd. Het zijn er een stuk minder dan doorgaans het geval is; 5 in totaal.

Patches van Samsung voor november-update

Samsung heeft voor de Galaxy A50 al de beveiligingsupdate van november vrijgegeven. In de komende weken verwachten we die voor meer toestellen. Met de update van november heeft Google tientallen verbeteringen doorgevoerd in de beveiliging. Fabrikanten pakken dit moment doorgaans ook direct aan om zelf patches hieraan toe te voegen.

De S20 FE in de Samsung Galaxy S20 FE review: misschien wel de allerbeste Samsung

In totaal heeft Samsung bovenop de november-patch zelf nog 5 patches toegevoegd. Hierbij zien we dat Samsung een verbetering heeft doorgevoerd in de ‘Veilige Map’. Het gaat om een heractiveringsvergrendeling die omzeild kon worden. Daarnaast is er een patch specifiek voor de Note 20- en S20-serie waarbij de Galaxy’s een beveiligingspatch krijgen voor de Exynos 990 chipset. Indiase en Chinese gebruikers zien een fix verschijnen voor de reminder-app. Ook zijn enkele andere technische verbeteringen doorgevoerd.

Heb jij de november-update binnengekregen op je toestel, laat het ons dan zeker weten! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot.

