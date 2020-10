Samsung deelt eigen details oktober-patch: 21 extra fixes

Google deelt iedere maand een nieuwe Android beveiligingsupdate. Samsung heeft aan de nieuwste update van oktober 21 extra fixes toegevoegd.

Extra oktober-fixes van Samsung

Op dit moment is beveiligingsupdate oktober 2020 de meest recent uitgebrachte security-patch vanuit Google. Voor verschillende Samsung-toestellen is deze update al verschenen en ook in de komende tijd zal deze beschikbaar komen op verschillende toestellen. Zoals iedere maand bevat de update een groot aantal fixes, vanuit Google, maar ook vanuit de fabrikant.

Samsung heeft nu meer informatie gedeeld over hun eigen fixes die ze aan de oktober-update hebben toegevoegd. In totaal gaat het om 21 kwetsbaarheden die zijn gevonden in Samsung-gerelateerde software. Deze worden dus aangepakt.

Er is bijvoorbeeld een kwetsbaarheid gevonden in de Auto Hotspot functie. Deze kon onder bepaalde omstandigheden toegang verschaffen tot gevoelige gegevens. Een andere kwetsbaarheid in DynamicLockscreen maakte het mogelijk om algemene voorwaarden te accepteren zonder authenticatie en ook zin nog tal van andere technische fixes doorgevoerd.

Wanneer de update beschikbaar is voor je Samsung, ontvang je een notificatie op je smartphone. Krijg jij de nieuwe update binnen, laat het dan zeker ons weten door een mailtje te sturen, samen met een screenshot.