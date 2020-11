Samsung Galaxy S9-serie en Note 9: grote One UI 2.5 update in Nederland

Goed nieuws voor de Nederlandse bezitters van de Samsung Galaxy S9, de Galaxy S9+ en Galaxy Note 9. De drie modellen worden vanaf nu bijgewerkt met de update naar One UI 2.5. Deze update brengt een reeks vernieuwingen.

One UI 2.5 voor Galaxy S9 en Note 9

Samsung is in Nederland begonnen met het verspreiden van een nieuwe update voor de Samsung Galaxy S9-serie en de Galaxy Note 9. De 2,5 jaar oude devices worden bijgewerkt met een update naar One UI 2.5, wat waarschijnlijk de laatste grote update is voor de Galaxy S9-serie. Samsung zal enkel nog beveiligingsupdates uitrollen, maar Android 11 wordt niet verwacht voor de smartphone-serie uit 2018.

De update naar One UI 2.5 brengt diverse verbeteringen en nieuwe functies. Je kunt voortaan de kwaliteitsinformatie zien bij WiFi-netwerken. Zo zie je direct of een netwerk snel of juist langzaam is. Daarnaast is er een zoekfunctie in de toetsenbord-app voor YouTube en kun je deze in gesplitste vorm gebruiken in landscape-modus.

Samsung voert met de update ook verbeteringen door in de camera. Daarnaast is er ondersteuning voor Wireless DeX en zijn er nog verschillende kleinere verbeteringen doorgevoerd. Tot slot kent de update beveiligingsupdate oktober 2020. Als de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding op je toestel.

