Samsung Galaxy S9-serie krijgt One UI 2.1 update met nieuwe juni-patch

Gebruikers van de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ krijgen vanaf nu een nieuwe update aangeboden. De smartphones worden geüpdatet naar One UI 2.1 en krijgen daarbij een nieuwe security-patch.

Voor de Nederlandse gebruikers van de Galaxy S9 en de Galaxy S9+ staat een interessante update klaar, zo laat John ons weten. De twee devices ontvangen de nieuwe One UI 2.1 update. Deze update brengt een aantal nieuwe features en verbeteringen die je direct kunt gebruiken op je S9 en S9+. Dit zien we als eerst terug bij de camera, waar je toegang krijgt tot verschillende nieuwe modi, waaronder de Hyperlapse Nacht en Professionele video. Daarbij kun je gebruikmaken van nog meer standen.

Ook de galerij-app is uitgebreid met nieuwe functies. Je kunt snel op zoek naar vergelijkbare afbeeldingen. Ook kun je makkelijker werken met groepen. Tevens heeft Samsung de smartphones voorzien van beveiligingsupdate juni 2020, de nieuwste patch die door Google is vrijgegeven.

De changelog van de update voor de Galaxy S9 en S9+ hebben we hieronder voor je neergezet.

AR Emoji

– AR Emoji is bijgewerkt met een functie voor handmatig bewerken en verbeterde herkenning van gezichtsuitdrukkingen.

※ Omdat AR Emoji is bijgewerkt naar een nieuwe versie, worden alle eerder opgeslagen AR-emoji’s verwijderd wanneer u de volgende keer de AR Emoji-app opent.

Nieuwe Camerafuncties

– Er zijn verschillende menu’s, standen en filters toegevoegd, zoals AR-zone, Enkele opname, Professionele video, Mijn filters, Selfietint, en verbeterde nachtstand.

Galerij

– Vergelijkbare afbeeldingen worden nu gegroepeerd voor meer overzicht bij het weergeven.

– Er is een functie toegevoegd waarmee u verschillende albumgroepen in één groep kunt samenvoegen of verschillende groepen en albums in één groep.

– Er is een verbeterde zoekfunctie toegevoegd voor het zoeken naar foto’s op basis van de tijd of de plaats waar de foto’s zijn gemaakt.

– De functie Snel bijsnijden is toegevoegd voor het vergroten en bijsnijden van gedeelten van afbeeldingen in hoge resolutie.

Samsung-toetsenbord

– Er is een meertalige vertaalfunctie toegevoegd.

– Er is een functie toegevoegd voor het tegelijkertijd zoeken naar diverse items, zoals emoji’s en stickers.

– Er is een functie voor het ongedaan maken en opnieuw invoeren van tekst toegevoegd.

(Veeg met twee vingers naar links of naar rechts over het toetsenbord.)

– Er is een pictogram toegevoegd om Samsung Pass te openen.

Quick Share

– Bestanden kunnen nu met Quick Share snel en eenvoudig worden gedeeld met Samsung-apparaten in de buurt.

Music Share

– Met Music Share kunt u nu muziek delen met vrienden via een Bluetooth-audioapparaat.