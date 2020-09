Samsung rolt september-update uit naar Galaxy S9, Note 20-serie en Note 8

Verschillende toestellen van Samsung worden bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdate. De september-patch staat klaar voor de S9-serie, Note 20-serie en de Note 8.

Galaxy’s krijgen september-update

Samsung is er als de kippen bij met de nieuwe beveiligingsupdate van september. De smartphonefabrikant heeft van de week al de Galaxy A50 en S10-serie voorzien van de nieuwste beveiligingsupdate en eerder ook de S20, nu zijn vijf andere toestellen aan de beurt.

Als eerst is de nieuwe update er voor de Galaxy S9 en de Galaxy S9+. Met een grootte van circa 104MB worden verder geen nieuwe functies of veranderingen doorgevoerd. Het is nu wachten op de update naar One UI 2.5, die ook beschikbaar zal komen voor deze telefoons.

Macel en Henk laten ons weten dat de Galaxy Note 20-serie ook bijgewerkt wordt met de september-update. Ook hierbij zien we geen nieuwe functies, maar wel dus de verbeteringen in de beveiliging. Hans meldt hetzelfde nieuws, maar dan voor de Galaxy Note 8. Deze is met een grootte van 959,44MB overduidelijk een stuk groter, maar ook hier zien we verder geen nieuwe functies.

De updates worden vanaf nu verspreid. Als deze gedownload kunnen worden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

