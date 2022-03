One UI 4.1 wordt uitgerold naar Galaxy S21-serie, A52 en Z Fold 3

Samsung rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy S21-serie, de Galaxy A52 en de Galaxy Z Fold 3. De modellen worden bijgewerkt met One UI 4.1. Dit is de nieuwste versie van de skin, die een hoop nieuwe functies meebrengt. Wat kun je allemaal verwachten?

One UI 4.1 voor Samsung’s

De Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra worden alle drie bijgewerkt met een nieuwe update van Samsung. De fabrikant heeft hierbij de One UI 4.1 update klaargezet. Deze update werd eerder al aangekondigd door de Zuid-Koreaanse fabrikant en nu is hij er dus voor de S21-serie, zo meldt Peter ons. Daarnaast is de update er ook voor de Samsung Galaxy A52 en de Galaxy Z Fold 3. In de komende tijd zullen meer toestellen volgen.

Verschillende functies die we kennen van de Galaxy S22-serie, zullen hun debuut maken op de genoemde toestellen dankzij One UI 4.1. Dit betekent dat je aan de slag kunt met de slimme widget, waarbij je verschillende widgets kunt combineren. Een andere optie die beschikbaar is is RAM Plus. Hiermee kun je het werkgeheugen virtueel uitbreiden. Samsung heeft daarnaast verschillende applicaties voorzien van verbeteringen, wat je terug kunt zien in onder andere de notitie-app en Health. Verschillende applicatie zijn daarbij geschikt gemaakt voor Kleurenpalet, waarbij de kleuren van de ingestelde achtergrond overgenomen worden in de interface.

De camera is met de One UI 4.1 update ook verbeterd. De portret en portretvideo-functie wordt in beide gevallen uitgebreid met ondersteuning voor alle lenzen. Verder krijgen gebruikers de mogelijkheid om via de galerij-app nog achteraf de belichting aan te passen. Een andere belangrijke verbetering is GOS (Game Optimizing Service). Deze is nu nog beter afgesteld, waarbij het batterijverbruik en de warmteproductie op elkaar zijn afgestemd.

Wanneer de update gedownload kan worden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1048,00 euro