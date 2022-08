‘Samsung rolt One UI 5 uit vanaf 17 oktober’

Samsung zou volgens nieuwe berichten van plan zijn om de update met One UI 5 in oktober uit te willen rollen. Als eerst komt de update vol verbeteringen uit voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S22-serie.

One UI 5 vanaf oktober?

Samsung heeft onlangs de One UI 5 skin aangekondigd. Dit is de nieuwe laag van de fabrikant die over de Android-interface van Android 13 wordt geplaatst. Samsung heeft hiermee een aantal verbeteringen klaargezet, zodat gebruikers van alle gemakken voorzien worden. Er zijn nieuwe aanpassings-, beveiligings en toegankelijkheidsfuncties, zo belooft Samsung. Dankzij verbeteringen voor het Kleurenpalet kun je uit nog meer vooringestelde kleurenthema’s kiezen. Daarnaast kun je verbeteringen verwachten voor widgets en zijn er ook optimalisaties voor de privacy. Er staan ook verbeteringen klaar voor de camera-app.

Samsung zou volgens een gerucht van ‘SuperRoader’ van plan zijn om vanaf oktober de update te verspreiden. De Samsung Galaxy S22, de S22+ en de Galaxy S22 Ultra zouden hierbij als eerst aan de beurt zijn. Die drie smartphones zullen bijgewerkt worden vanaf 17-19 oktober, zo meldt de bron. Niet alleen zal dit dus de update naar One UI 5 zijn, ook Android 13 zullen we hier terug gaan zien. Als dit bericht klopt, dan is dit een maand eerder dan vorig jaar, toen de update naar One UI 4 met Android 12 in november uitgebracht werd.

