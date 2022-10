‘Samsung Galaxy S22: Android 13 wordt deze maand uitgerold’

Nog deze maand moeten gebruikers van de Samsung Galaxy S22-serie de nieuwe Android-versie kunnen verwachten. Uit bronnen wordt nu duidelijk dat de drie smartphones uit de S22-serie Android 13 vanaf oktober kunnen verwachten, wat betekent dit voor de gebruikers?

Android 13 voor S22 onderweg

Al langere tijd gaan er berichten rond over Android 13 en de testen daarvan voor verschillende smartphones. Eén van de fabrikanten die uitgebreid bezig is met de update, is Samsung. Samsung zal de update naar Android 13 combineren met One UI 5, de nieuwste versie van de eigen skin van het merk. In verschillende landen heeft Samsung al bètaversies en testversies uitgebracht. Geruchten wisten eerder al te melden dat Samsung vanaf 17 oktober zou beginnen met het updaten van enkele Galaxy-modellen naar Android 13.

De collega’s van Sammobile melden dat de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra als eerst de update kunnen binnenhalen. De uitrol start volgens hen deze maand. Dat betekent niet dat deze direct voor iedere gebruiker beschikbaar is. Dit wordt gefaseerd gedaan, en daardoor kan het zeker nog even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen. Vorig jaar verscheen de Android 12-update voor de Galaxy S21-serie medio november in Nederland. De kans bestaat dat Samsung rond november de update voor de S22-serie in ons land pusht naar de smartphones.

Android 13 met One UI 5 brengt verschillende verbeteringen en optimalisaties. Zo kun je nieuwe aanpassingsopties te vinden voor het verder personaliseren van Android. Je hebt bijvoorbeeld meer kleurenthema’s waaruit je kunt kiezen. Samsung heeft ook verbeteringen voor de widgets klaargezet en de gebruikersinterface verfijnd. Ook is de camera-app onder handen genomen en is er meer aandacht besteed aan de privacy-opties en instellingen.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 770,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 972,00 euro