Samsung Galaxy S23 prijzen voor VS uitgelekt: worden ze niet duurder?

Dag in, dag uit gaat het eigenlijk wel over de Samsung Galaxy S23-serie. De modellen worden 1 februari officieel aangekondigd. Vandaag horen we meer over de Amerikaanse prijzen. Worden de toestellen toch niet duurder?

Amerikaanse prijzen van Galaxy S23

Van de week was het een week vol met Galaxy S23 nieuws. De specificaties werden namelijk compleet uit de doeken gedaan, en een paar uur later kwamen we de prijzen te weten. Het ging hierbij om de prijzen die zouden gelden voor Australiƫ. Daaruit bleek dat de prijs in vergelijking met de Galaxy S22-serie omhoog zou gaan. We komen uit op een prijsverhoging van 50 euro per toestel.

Nu is er een document verschenen van de Amerikaanse provider Verizon. Zij doen ook een boekje open over de prijzen van de nieuwe producten. Opvallend verschil is dat hier dezelfde prijzen gehanteerd lijken te worden als bij de Samsung Galaxy S22, de S22+ en de S22 Ultra. De prijs van de basisversie is hiermee als volgt; 799,99 dollar voor de Galaxy S23 128GB, 999,99 dollar voor de Galaxy S23+ en een bedrag van 1199,99 dollar voor de Galaxy S23 Ultra.

Mogelijk wil Samsung aan de prijsstelling 800/1000/1200 dollar vasthouden en daar verder niet aan sleutelen. Het blijft een flinke smak geld, en mogelijk is de Galaxy S22-serie die nu nog meer afgeprijsd is, een interessantere keuze. Alle details over die modellen, samen met de actuele prijzen vind je terug op de toestelpagina’s via onderstaande buttons.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 879,00 euro