Samsung voegt ‘Fast Pair’ toe aan Galaxy S23; ook zoom-foto gedeeld

Samsung heeft flink de overhand met nieuws over de Galaxy S23. Nu zien we een nieuwe zoom-foto van de S23 Ultra, en lijkt Fast Pair naar de S23-serie te komen.

Fast Pair voor Galaxy S23

Met Fast Pair wordt het een stuk makkelijker gemaakt om je smartphone te verbinden met andere apparaten. Denk aan je headset, of een Wear OS-horloge. Tevens kan het werken met andere producten zoals een stylus of een tracker.

Volgens 9to5Google zijn aanwijzingen gevonden voor Fast Pair voor de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Het gaat hierbij om Fast Pair voor smartphones, waarbij je je oude telefoon kunt verbinden met de S23, waarna je je nieuwe Galaxy S23 veel sneller kunt instellen.

Zoom-camera

De Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt een 200 megapixel hoofdcamera. Ook deze camera krijgt weer een telelens waarmee je zonder kwaliteitsverlies in moet kunnen zoomen. Dat kon bij de eerdere generaties ook al. Degene die eerder een unboxing deelde, deelt nu een foto die met zowel 10x zoom als met 30x zoom is genomen. Die met 30x zoom is overigens digitale zoom, waardoor er daarmee wel kwaliteitsverlies is, maar er desondanks dat nog best aardige plaatjes uit komen. De foto’s kun je hieronder bekijken.

Op 1 februari presenteert Samsung de Galaxy S23-serie officieel.