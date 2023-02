Motorola start uitrol februari-update voor Edge 20 en Edge 20 Lite

Motorola heeft een nieuwe update klaargezet voor de Motorola Edge 20 en Edge 20 Lite. De fabrikant heeft de smaak te pakken, waarbij het toestel wordt bijgewerkt met een nieuwe security-patch; die van februari.

Februari-update voor Motorola Edge 20

Twee toestellen in de Motorola Edge 20-serie worden geüpdatet met de allernieuwste security-patch die voor Android beschikbaar is. De fabrikant heeft de update klaarstaan voor de Motorola Edge 20 en de Motorola Edge 20 Lite. Beide toestellen krijgen de beveiligingsupdate van februari aangereikt. Dit laten onder andere Marco en Richard weten aan DroidApp. Met de nieuwe update worden enkele tientallen kwetsbaarheden aangepakt, waardoor het gebruik van het Android-toestel weer een stuk veiliger moet zijn.

De update heeft een grootte van 28MB. Het is nog altijd nog een grote vraag wanneer Motorola met de update naar Android 13 komt voor haar toestellen. Er zijn nog weinig signalen bekend dat gebruikers niet lang meer op de update hoeven wachten. Zo is ook de nieuwe lichting Edge 30-toestellen nog niet van de update voorzien. De beveiligingsupdate is er dus wel. Als je deze voor je telefoon kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

