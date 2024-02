Samsung Galaxy S24 Ultra verschijnt in duurzaamheidstest: is ‘ie sterk genoeg?

Samsung heeft de Galaxy S24-serie vorige week uitgebracht. De reeks bestaat uit drie modellen, waaronder de S24 Ultra. Dat model is nu onder handen genomen in een nieuwe duurzaamheidstest-video van JerryRigEverything. Is het toestel bestand tegen het onheil van buitenaf?

Galaxy S24 Ultra bij Zack

Zack van het YouTube-kanaal JerryRigEverything heeft al de nodige smartphones onder handen genomen. In zijn video’s wordt gekeken hoe robuust en duurzaam een toestel eigenlijk is. Hoe krasbestendig is het scherm, buigt het toestel snel of zijn er andere opmerkelijke zaken bij extreem gebruik? Nu is de Samsung Galaxy S24 Ultra te zien in een nieuwe video. Hierin wordt gekeken hoe de nieuwe high-end smartphone van het bedrijf het er vanaf brengt.



Anders dan de andere S24-toestellen, is de Ultra voorzien van een titanium behuizing. Opvallend is dat Samsung niet meldt welke graad titanium er gebruikt wordt. Bij de iPhone 15 Pro Max wordt graad 5 gebruikt. Dit is een duurdere graad dan titanium van graad 2. Deze twee graden worden het meest gebruikt in de technologie. De kans bestaat dat Samsung, doordat het er niet over naar buiten treedt, de S24 Ultra heeft voorzien van titanium graad 2. We zien dat het scherm robuuster is dan voorheen, waarbij het minder snel diepe groeven laat zien.

De video die gemaakt is van de Galaxy S24 Ultra, vind je hierboven.

