Samsung voegt 8 patches toe aan eigen februari-update

De beveiligingsupdate van februari werd eerder deze week vrijgegeven voor Android. Nu gaan fabrikanten ermee aan de slag. Samsung laat weten dat het nog acht eigen patches toevoegt.

Samsung voegt eigen patches toe

We krijgen van Samsung iedere maand te horen, welke eigen patches toegevoegd zijn aan de beveiligingsupdate die Google maandelijks uitbrengt. Dat doet de Zuid-Koreaanse fabrikant ook deze maand. Met de patches van Google in beveiligingsupdate februari, worden al tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangepakt, Samsung zelf voegt er nog eens acht toe, zo blijkt uit de nieuwe informatie.

De patches die Samsung toevoegt, pakken verschillende zaken aan bij de Galaxy-toestellen. Hierbij gaat het om de Slimme Suggesties waarin een verbetering wordt doorgevoerd. Een andere patch is er voor de toestellen met een Qualcomm processor. Een ander lek dat aandacht heeft gekregen, heeft te maken met de Game Optimization Service en de Auto-Hotspot functie. Tevens zijn er nog enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

Samsung zal de update in de komende weken uit gaan rollen voor de verschillende modellen. Krijg je de update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Laat het ons weten, samen met een screenshot, in een mailtje aan redactie@droidapp.nl. Alvast bedankt!

