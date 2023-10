Samsung Galaxy Tab S9 FE en Buds FE gepresenteerd

Samsung heeft vanochtend al de Galaxy S23 FE aangekondigd; er zijn nog twee producten officieel gemaakt. We maken ook kennis met de Galaxy Tab S9 FE en de Buds FE.

Nieuwe Galaxy FE-producten

Vanmorgen schreven we al uitgebreid over de Galaxy S23 FE die officieel is aangekondigd. Nu kunnen we nog twee producten toevoegen aan het rijtje van producten van Samsung. De Fan Edition-reeks wordt namelijk uitgebreid met de Galaxy Tab S9 FE en de Galaxy Buds FE. Beide modellen moeten zich kenmerken met interessante specs tegen een vriendelijke prijs.

Galaxy Tab S9 FE

Allereerst hebben we een nieuwe tablet van Samsung. Het merk brengt de Tab S9 FE en Tab S9 FE+ uit. Eerstgenoemde model heeft een 10,9 inch scherm, de tweede een 12,4 inch paneel. In beide gevallen is dit een IPS LCD-scherm met Full-HD+ resolutie met 90Hz verversingssnelheid. De tablet geeft je dubbele speakers, IP68-certificering en een S Pen.

Aan boord van de Galaxy Tab S9 FE tablets is een Exynos 1380 processor, samen met 6GB/8GB RAM-geheugen op het Tab S9 FE-model, en 8/12GB op de Plus. Het geheugen komt uit op 128GB/256GB en is uit te breiden met een geheugenkaart. Je krijgt op beide modellen een 12 megapixel selfie-camera en een 8 megapixel lens achterop. Bij de Tab S9 FE+ krijg je nog een 8 megapixel groothoeklens aan de achterkant erbij.

De Samsung Galaxy Tab S9 FE krijgt een 8000 mAh batterij, waar het Plus-model een 10.000 mAh accu krijgt. Beide accu’s kunnen opgeladen worden met 45W. De twee tablets komen in de kleuren mintgroen, zilver, grijs en lavendel en de prijs start bij 529 euro. Voor 699 euro krijg je de Tab S9 FE+. Voor de 5G-versie van de tablets betaal je 100 euro extra. Specifieke informatie voor de Nederlandse en Belgische markt is er nog niet; die verwachten we later.

Galaxy Buds FE

Dan zijn er nog de nieuwe Galaxy Buds FE. Deze nieuwe earbuds gaan mee naar huis voor 109 euro en brengt je verschillende fijne functies. ZO is er de active noise cancelation (ANC), Bluetooth 5.2 en kan deze inclusief de case 21 uur je van stroom voorzien.

De Samsung Galaxy Buds FE biedt ondersteuning voor AAC en SBC audio-codecs en brengt betere touch-controls op de headset. Elke earbud is voorzien van drie microfoons en er zijn verschillende opzetstukjes, zodat deze altijd lekker in het oor moeten zitten.

De accuduur komt uit op 6 uur luistertijd met ANC aan. Je kunt kiezen uit de kleuren grafiet en wit. Ook hier ontbreekt nog specifieke informatie voor de Nederlandse en Belgische markt.