Lees Simpel app maakt brieven begrijpelijk voor iedereen

Een applicatie die onlangs is uitgebracht voor iOS en Android is LeesSimpel. Met de Lees Simpel app worden lastige brieven, gemakkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld belastingen van de overheid, zorgverzeker, gemeente of Belastingdienst.

Lees Simpel app

De Lees Simpel app moet het voor iedereen makkelijker maken om brieven te begrijpen. De applicatie maakt gebruik van AI, waarbij je in de applicatie de brief scant, waarna de app hiervan een begrijpelijke brief maakt. De samenvatting vind je gewoon terug in de applicatie. Het enige dat je nodig hebt, is een smartphone met een camera, en dus de LeesSimpel app.

De ontwikkelaars van de applicatie geven als voorbeeld dat je bijvoorbeeld een brief van de zorgverzekeraar kunt scannen, maar ook brieven van alle andere partijen. Denk aan de Belastingdienst, de gemeente, overheid of van welke instantie of bedrijf dan ook. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie worden de belangrijkste details verzameld en eruit gefilterd. De samenvatting van deze informatie wordt in de app getoond als versimpelde brief. Hiermee zie je direct wat er in de brief staat.

In het privacybeleid van de app staat dat er geen gegevens verzameld worden. Er wordt gebruik gemaakt van het API platform van OpenAI. Die tool controleert alleen of mensen AI niet gebruiken voor zaken die verboden zijn. Brieven komen volgens de ontwikkelaars niet in het taalmodel terecht. Desgewenst kun je de naam en het adres op de brief zwart maken. Ook dan moet de applicatie werken.

Je kunt de Lees Simpel app downloaden voor Apple iOS en Android.