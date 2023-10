AI Yearbook app laat zien hoe je eruit zag in je schooltijd

Een applicatie wint in hoog tempo aan populariteit. Het is de app EPIK, waarmee je een AI Yearbook kunt maken. In een handomdraai zie je foto’s van jezelf, in je schooltijd.

AI Yearbook

Fotobewerker EPIK heeft een nieuwe feature toegevoegd aan haar applicatie. Het is het AI Yearbook, een functie die in rap tempo wint aan populariteit. Op sociale netwerken duiken foto’s op van diegene tijdens de schoolperiode. Naar eigen zeggen brengt het AI Yearbook je terug naar de jaren ’90. De applicatie brengt je terug naar je tienerjaren met deze functie.

In de applicatie laad je een aantal foto’s in van jezelf, selfies van nu. Nadat je een paar euro hebt betaald middels een in-app aankoop, gaat de machine voor kunstmatige intelligentie aan de slag met deze beelden. Het resultaat zijn tientallen foto’s, van jezelf, uit de jaren negentig. Gemaakt door de moderne AI-technieken.

De beelden hebben elk een eigen stijl. Zo zie je de bekende wolkenfoto van de schoolfoto’s, maar ook met een bril of met boeken. Tevens zijn er verschillende types. Sportievelingen zien zichzelf terug met een bal en dragen sportkleding. Maar ook als rockster of een meer zakelijke verschijning kom je voorbij in de foto’s.

App downloaden

Het is nu duidelijk een hype, waarvoor je dus wel moet betalen. Dit is 4,69 euro voor de standaardmodus, waarin je fotocollectie in 24 uur klaar moet zijn, of 7,49 euro voor een express-service die in twee uur zestig foto’s oplevert. De app EPIK zelf is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.