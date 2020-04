PostNL app laat je fotokaartje sturen voor €0,01

Iemand een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd? PostNL laat je via de eigen PostNL app voor één eurocent een fotokaart sturen naar iemand. Je moet er wel snel bij wezen, want er zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

PostNL fotokaart voor 1 cent

Door de Coronacrisis is het een moeilijke tijd. We moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Gezellig winkelen in de stad zit er even niet meer in. Ook is het beter het bezoek aan familie en vrienden uit te stellen, en dat kan best even moeilijk zijn.

Via de PostNL app wordt het je mogelijk gemaakt om voor €0,01 een fotokaart te sturen naar iemand die je een hart onder de riem wilt steken. Dit kan een familielid zijn, of je beste vriend(in) of een collega. Gewoon om te laten weten dat je aan diegene denkt. Het versturen van een kaart voor één eurocent kan via de PostNL app. Dit kon al voor de standaard prijs vanaf 2,59 euro, inclusief verzendkosten. Op een fotokaart kun je een eigen gemaakte foto zetten, een leuke tekst schrijven en hem direct vanuit de app versturen.

De actie van fotokaart voor €0,01 geldt vanaf woensdagmiddag 8 april. Iedere dag zijn er 20.000 fotokaarten voor dat bedrag beschikbaar. De actie loopt tot er 100.000 fotokaarten zijn verstuurd. Dus dat betekent dat je tot en met dit weekend een fotokaart kunt sturen. Je hoeft hier alleen maar vanaf woensdagmiddag voor de PostNL app te openen.