Antistress app: heerlijk tot rust komen met tal van tools en spelletjes

Even tot rust komen, ontspannen of afleiding? Dan kan de Antistress app van JundoBlu van pas komen. Deze applicatie laat je heerlijk even losgaan op bubbeltjesfolie, een lichtschakelaar of tal van andere vermakende tools.

Antistress app

Soms is het even lekker om los te gaan op wat simpele dingen om je frustratie te uiten. Frustratie moet je namelijk niet opkroppen, maar moet eruit. De app Antistress kan daar prima bij helpen. Het geeft je een tijd lang speelplezier om lekker te ontspannen, afleiding te zoeken of juist om lekker je stress kwijt te kunnen.

Bij het openen van de applicatie kun je kiezen uit een groot aantal spellen en mogelijkheden. Je kunt het zo gek niet bedenken of de game vind je terug in de Antistress app. Denk aan bubbeltjesfolie, een lichtschakelaar die je eindeloos aan kunt klikken, het leegknijpen van een tube, het eindeloos slijpen van potloden door puntenslijpers, condens van het raam afhalen, balletjes bewegen, het openmaken van ritsen, hamertje tik en nog veel en veel meer.

De Antistress app maakt van verschillende dingen in je smartphone gebruik. Denk aan de proximity-sensor, zodat bijvoorbeeld takken en ballen naar de rand van je scherm schuiven als je het toestel draait. Ook kun je het geluid en de trillingen gebruiken die de app meebrengt. Iedere twee weken worden nieuwe tools toegevoegd. Voorlopig kun je je wel vermaken met de app.

Wil je ook even je energie kwijt? Je kunt de Antistress app gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.