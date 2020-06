Onwijs handige OV-app Citymapper vanaf nu in heel Nederland te gebruiken

Zien hoe laat je trein gaat, of welke overstap je moet halen. De app ‘Citymapper’ is een erg handig hulpmiddel in het openbaar vervoer. Tot nu toe kon je de app maar in een beperkt gedeelte van Nederland gebruiken, maar dat is voorbij. Je kunt Citymapper nu in heel Nederland gebruiken.

Citymapper in Nederland

We hebben op DroidApp eerder al uitgebreid aandacht besteed aan de geweldige OV-app Citymapper, in onze Citymapper review. Deze applicatie geeft je alle informatie voor het openbaar vervoer dat je nodig hebt. Vooral bij een citytrip naar bijvoorbeeld Parijs, Barcelona of Londen is de app haast onmisbaar en biedt het erg handige toevoegingen in vergelijking met Google Maps.

Nu is er goed nieuws voor de Nederlandse gebruikers. Tot nu toe was de applicatie alleen te gebruiken in de Randstad, en was je daarbuiten aangewezen op alternatieven zoals Google Maps, 9292 of een andere applicatie. Nu kan de Citymapper app in heel Nederland gebruikt worden; van Groningen tot Maastricht, van Texel tot Breda en van Vlissingen tot aan Almelo.

Alle OV-reizen kun je via de applicatie plannen. Het maakt niet uit of je met de trein, bus, metro, veerboot of tram gaat. Daarbij geeft het ook de actuele reisinformatie bij bijvoorbeeld de NS en kan het ook adviezen geven voor de reis per fiets, lopend of met de Uber taxi. Bij de Uber krijg je ook een prijsindicatie te zien van wat de rit je waarschijnlijk zal kosten. Handig is dat het ook platformen van deelfietsen en scooters ondersteunt, zoals Mobike en Felyx. Tevens zie je van een voertuig ook waar hij op dit moment ongeveer is.

Handig is dat je in Citymapper direct ook kunt navigeren naar je thuis- of werkadres. Je ziet dan precies welke reis het snelste is. Op de kaart kun je ook de verschillende stations en haltes bekijken met de actuele vertrektijden. Daarbij kun je met het plusje ook een locatie delen met anderen.