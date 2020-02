DocuSign app: handig voor het invullen en ondertekenen van documenten

Voor Android is er keuze uit onwijs veel apps. Lang niet allemaal zijn ze even nuttig, maar de app DocuSign is een app die zeker van pas kan komen.

DocuSign

Met de DocuSign app krijg je extra mogelijkheden voor je documenten. De applicatie richt zich vooral op het ondertekenen van documenten. Echter is het met de applicatie ook mogelijk om (digitale) formulieren in te vullen op je smartphone of tablet.

Je kunt bijvoorbeeld vanuit je bestandsbeheerder een document openen en hier vervolgens mee aan de slag gaan. Eenmaal ingeladen tik je op het scherm waar je een aantekening wilt maken. Je kunt kiezen ervoor om een paraaf neer te zetten, maar ook een handtekening. Andere opties zijn het (automatisch) invoegen van je naam, ondertekend op datum, bedrijfsnaam, titel, een eigen tekst of een selectievakje te plaatsen. In de app zelf kun je gemakkelijk een paraaf en handtekening maken. Daarbij kun je kiezen uit verschillende kleuren ‘inkt’ en kan je op het formulier zelf gemakkelijk de grootte aanpassen.

Alle documenten kunnen gratis ondertekend worden via de smartphone. Het verzenden via de app is in de gratis versie beperkt tot drie. Tevens is het mogelijk om nog veel meer instellingen aan te passen en om documenten te importeren uit je cloud-account. Na het ondertekenen kun je het document direct delen als PDF.

DocuSign is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.