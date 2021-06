Sidechef app helpt je wanneer je geen inspiratie hebt voor gerechten

Met Sidechef kun je makkelijk inspiratie op doen qua eten. Of het nu gaat om ontbijt, lunch of een diner het is allemaal te vinden in de app. Een erg complete app met veel recepten en handige filters voor het zoeken naar een gerecht.

Sidechef app

Je kent het probleem waarschijnlijk wel, wat ga je eten? Met de Sidechef app kun je dit probleem oplossen. Hier kun je voor een hele week maaltijden vinden en deze ook opslaan. Maar er staan ook recepten op om bijvoorbeeld zelf crackers te maken. Als je voor een dag of voor een hele week al vast gaat leggen wat je gaat eten als ontbijt, lunch of avondmaaltijd, dan heb je steeds de keuze om een recept van Sidechef te kiezen of een eigen recept toe te voegen. Wanneer je Sidechef recepten toe gaat voegen kun je filteren op diëten, ingrediënten maar ook op de bereidingstijd, hoeveelheid calorieën of uit een bepaalde keuken.

Bij alle recepten en staat ook aangegeven wat de bereidingstijd is, welke ingrediënten je nodig hebt en de hoeveelheid ervan. Wat ook een handige optie is dat je aan kunt geven voor hoeveel personen het is. Als je vervolgens verder kijkt kom je bij de stappen uit het recept zelf terecht. Ook heb je nog de step by step mode, hier zie je nog duidelijker de stappen en wordt de tekst ook voorgelezen. Ook heb je hier de optie om een timer in te stellen. Het is ook mogelijk om het recept een beoordeling te geven met sterren en nog een commentaar achter te laten. Daarnaast heb je dan nog de optie ‘complete the meal’. Hier kun je dan kiezen voor een dessert, aperitief of een sidedish.

