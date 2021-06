Strava laat je nu zelf challenges maken en komt met nieuwe features

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de mobiele app van Strava. Met de nieuwe versie van de applicatie kun je zelf challenges maken, maar ook aan de slag met andere nieuwe features die door de ontwikkelaars zijn toegevoegd.

Strava met nieuwe features

De liefhebbers van sport-app Strava kunnen hun lol op met nieuwe functionaliteit die is toegevoegd aan de applicatie. Vanaf nu kun je zelf een eigen challenge starten, waarbij je het op kunt nemen tegen je vrienden. Je kunt je vrienden uitdagen voor ‘de meeste activiteit’, ‘snelste poging’ of ‘langste activiteit’. In een challenge kunnen maximaal 24 vrienden zitten. Hierbij geef je aan om welke activiteit het gaat en wat de begin- en einddatum is. Niet betalende gebruikers kunnen maximaal 3 gratis groepschallenges maken in Strava. Volgens Strava moet een wedstrijd persoonlijker worden, je trainingsmaten dichterbij elkaar komen en zo niet het gevoel hebben dat je topsporter moet zijn om bovenaan te eindigen.

Strava brengt ook nog verbeteringen voor de kaarten. Vanaf nu heb je segmenten en routes die je in kunt zien, op een gezochte locatie of in de buurt van je huidige plek. Je krijgt segmentsuggesties, welke persoonlijk voor je samengesteld worden. Deze kunnen je helpen bij het plannen van een soort track die je af wilt leggen. Je kunt nu bijvoorbeeld ook filteren op afstand en de soort ondergrond. De filters voor het soort activiteit en hoogteverschil waren al aanwezig in de Strava app.

Onlangs werd de Strava app al voorzien van een compleet nieuw design tijdens een grote update.