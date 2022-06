ZTE brengt Axon 40 Ultra uit in Nederland: heeft camera achter het scherm

ZTE is in ons land een vrij onbekende naam in smartphoneland. Toch heeft het merk in onder andere China aardig wat marktaandeel. Nu wil de fabrikant zich richten op de Benelux met de nieuwe ZTE Axon 40 Ultra, maar gaat die missie slagen?

ZTE Axon 40 Ultra

Het smartphone-assortiment in Nederland wordt uitgebreid met een nieuw model. De ZTE Axon 40 Ultra komt naar ons land, zo heeft de fabrikant bekend gemaakt. De telefoon is voorzien van een front-camera welke achter het scherm geplaatst is. Dit betreft een 16 megapixel front-camera met verschillende opties voor betere foto’s, zoals een algoritme en Smart Make-up filter.

De smartphone is een flinke, want het biedt een 6,8 inch AMOLED-scherm met gebogen randen. Deze levert een resolutie van 2480 x 1116 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. ZTE heeft gekozen voor driemaal een 64MP camera met een brandpuntafstand van 16mm, 35mm en 91mm. De telelens is een periscooplens. De Axon 40 Ultra wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Tevens komt er een model beschikbaar die uitgerust is met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. De 5000 mAh accu kan bij de globale editie opgeladen worden met een kracht van 65W; in China is dit 80W.

De ZTE Axon 40 Ultra is vanaf 21 juni te koop in de Benelux. Het toestel gaat 829 euro kosten. Wil je de versie met 12GB/256GB, dan betaal je 949 euro.