Realme GT Neo 3-serie aangekondigd: komt naar Nederland

Realme GT Neo 3-serie

Nieuwe modellen zijn aangekondigd door fabrikant Realme. De fabrikant heeft het over de Realme GT Neo 3-serie, waarbij de reeks bestaat uit de GT Neo 3 150W, de GT Neo 3 80W en de GT Neo 3T.

We beginnen met de Realme GT Neo 3 80W en 150W. Deze zijn qua specificaties hetzelfde, al is er verschil tussen de accucapaciteit en de laadsnelheid. Dit betekent een 5000 mAh accu met 80W laden voor het goedkoopste model en een 4500 mAh accu met 150W laden voor het duurdere model. De telefoons zijn voorzien van een 6,7 inch Full-HD+ 120Hz scherm en een Dimensity 8100 chipset van MediaTek.

Realme voorziet de Realme GT Neo 3 van een 50 megapixel hoofdcamera, aangevuld met een 8MP groothoek- en 2MP macrolens. De Realme GT Neo 3 80W komt naar Nederland voor 599,99 euro (8GB+256GB). Voor 699,99 euro krijg je de 150W mee naar huis, welke voorzien is van 12GB+256GB.

Realme GT Neo 3T

Het derde model is de Realme GT Neo 3T. Een smartphone met een stijlvol design, waarbij het ontwerp doet denken aan de vlaggen uit de racesport. Het in wit en geel verkrijgbare toestel biedt een 5000 mAh accu, die in 12 minuten tijd voor de helft opgeladen kan zijn, dankzij de 80W lader. Realme geeft de GT Neo 3T een 6,62 inch 120Hz AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie.

De Realme krijgt een 64MP hoofdlens, een groothoeklens en een macrolens. Van het toestel komt ook een speciale Dragon Ball Z Editie, welke vol details zit van de serie. Die speciale versie kost 499,99 euro (8GB+256GB). Het normale model kost 429,99 euro (8GB+256GB) of 469,99 euro (12GB+256GB).

