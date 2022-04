Realme 8 en 8 Pro ontvangen Android 12 update

In Europa is Realme begonnen met het updaten van de vorig jaar uitgebrachte Realme 8-serie. Alle twee de smartphones worden geüpdatet naar Android 12 met de nieuwe Realme UI 3.0 interface.

Realme 8: Android 12

Voor de Realme 8 en de Realme 8 Pro staat een nieuwe update klaar. Adrie laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt naar de nieuwste Android-versie. Voor de Realme 8 en de Realme 8 Pro gaat het om de grote update naar Android 12, samen met een nieuwe versie van de eigen skin; Realme UI 3.0. De update bevat een hoop nieuwe functies en verbeteringen.

Gebruikers krijgen meer privacy-opties; denk aan het doorgeven van de geschatte locatie in plaats van de exacte locatie. Verder kun je gebruik maken van Flex Drop voor een flexibele indeling van je schermen, is er een grafiek die beter inzicht geeft in het batterijverbruik, zijn er verbeteringen voor de camera en zijn die er ook voor andere functies en mogelijkheden, zoals het Always On Display.

Als de update gedownload kan worden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Realme 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 208,00 euro