Android Auto app voor smartphone stopt definitief

Vorig jaar maakte Google bekend te stoppen met de app van Android Auto. De app, bedoelt voor de smartphone, houdt op te bestaan en kan niet meer gebruikt worden.

Android Auto app stopt

Android Auto is er in verschillende soorten en maten. Zo kennen we de app voor het infotainmentsysteem voor in de auto, welke start als je de telefoon verbindt met de auto. Daarnaast is er nog een variant voor telefoonschermen, welke werkt met een aparte app, los van het infotainmentsysteem. In 2021 werd bekend dat de app uitgeschakeld zou worden.

Google is nu begonnen met het informeren van gebruikershi, via de app. Hierbij wordt gezegd dat de app binnenkort stopt met werken. Het zal dus niet lang meer duren totdat de app definitief op zwart gaat. Er wordt nergens nog een datum genoemd. Eerder stopte al de ondersteuning van de app voor Android 12, de andere Android-versies zullen dus op korte termijn volgen.

Google heeft de Assistent uitgekozen als vervanger, waarbij deze speciale rij-opties krijgt; al is niet iedereen even blij met deze vervanger.