Netflix geeft bevestiging: goedkoper abonnement met reclame komt eraan

Netflix heeft bekend gemaakt dat het met een goedkoper abonnement komt. In ruil voor een lager maandbedrag, zullen er wel advertenties getoond worden. In de wandelgangen werd al langer gesproken over dit nieuwe abonnement, nu reageert Netflix zelf op de berichten.

Ben je iedere maand aardig wat geld kwijt aan alle streamingdiensten en abonnementen? Dan is er goed nieuws te melden. Netflix heeft bevestigd; er komt een goedkoper abonnement beschikbaar, zodat je op je maandelijkse uitgaven kunt besparen. Al lange tijd gaan er berichten rond over een goedkoper abonnement van Netflix, waarbij de gebruiker dan wel reclame krijgt te zien. Ted Sarandos, de co-CEO van de streamingdienst heeft dit bevestigd tijdens het Cannes Lions Advertising Festival. Hij zegt hierover het volgende tegenover The Hollywood Reporter;

“We’ve left a big customer segment off the table, which is people who say: ‘Hey, Netflix is too expensive for me and I don’t mind advertising,’” Sarandos said Thursday, speaking on the Cannes Lions stage with Sway podcast host Kara Swisher. “We adding an ad tier; we’re not adding ads to Netflix as you know it today. We’re adding an ad tier for folks who say, ‘Hey, I want a lower price and I’ll watch ads.’”