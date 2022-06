Zin om even lekker af te koelen na een warme week met een nieuwe film, serie of documentaire? We maakten ook deze week weer een rondje langs de streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 25 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.

Netflix

The Umbrella Academy (seizoen 3)

Een disfunctionele familie van superhelden komt voor het derde seizoen weer samen om het mysterie van de dood van hun vader op te lossen, de dreiging van de apocalyps en meer.

Love & Gelato

Lina staat op het punt haar middelbare schooldiploma te halen en heeft haar zinnen gezet op een toekomst bij MIT. Maar wanneer haar moeder ziek wordt, moedigt ze Lina aan om in haar voetsporen te treden en “de zomer van haar leven” in Rome door te brengen. Met het oude dagboek van haar moeder als gids, verkent ze de romantische en magische stad, waar ze misschien wel liefde vindt… en gelato, natuurlijk.

The Man from Toronto

In een geval van persoonsverwisseling worden ’s werelds dodelijkste huurmoordenaar, bekend als de Man uit Toronto, en een mislukkeling uit New York City gedwongen samen te werken nadat ze in een Airbnb voor elkaar zijn aangezien.

Man vs. Bee (seizoen 1)

Een man raakt in oorlog met een bij terwijl hij op een luxueus landhuis past. Wie zal winnen, en welke onherstelbare schade zal daarbij worden aangericht?

Disney+

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange, met de hulp van oude en nieuwe mystieke bondgenoten, doorkruist de breinbrekende en gevaarlijke alternatieve realiteiten van het Multiversum om het op te nemen tegen een mysterieuze nieuwe tegenstander.

Obi-Wan Kenobi (seizoen 1)

Tijdens de heerschappij van het Galactische Rijk begint voormalig Jedi Meester, Obi-Wan Kenobi, aan een cruciale missie. Kenobi moet het opnemen tegen bondgenoten die vijanden zijn geworden en de toorn van het Keizerrijk trotseren.

Pathé Thuis

Dual

Een terminaal zieke vrouw kiest voor een kloonprocedure om haar verlies voor haar vrienden en familie te verzachten. Wanneer ze op wonderbaarlijke wijze herstelt, mislukken haar pogingen om haar kloon te laten ontmantelen en leidt dit tot een door de rechtbank opgelegd duel tot de dood.

Amazon Prime Video

Chloe (seizoen 1)

Buitenstaander Becky is geobsedeerd door influencer Chloe – tot een tragedie haar dieper binnenhaalt dan ze ooit voor mogelijk had gehouden.