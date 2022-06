Nieuw op Netflix, Amazon en Pathé Thuis de komende week (week 23 – 2022)

Met wat regen in de vooruitzichten kruip je deze week lekker op de bank met de nieuwste films en series op je favoriete streamingsdiensten. Dit vind je nieuw in week 23 van 2022 op Netflix, Pathé Thuis en Disney+.

Netflix

Baby Fever (seizoen 1)

Wanneer een vruchtbaarheidsdokter zich dronken insemineert met het sperma van haar ex-vriend, probeert ze haar zwangerschap uit te leggen – en haar verloren liefde terug te winnen.

Ben & Jody

Sinds hij besloot Filosofi Kopi te verlaten, woont Ben in zijn geboortestad en komt hij actief op voor de boerengroepen wier land door het bedrijf is overgenomen. Tegelijkertijd werkt Jody aan een nieuw concept voor Filosofi Kopi dat binnenkort wordt gelanceerd.

Vlak voor de lancering verdwijnt Ben, die er zou zijn. Jody gaat op zoek naar Ben. Om Ben te redden, beleven ze avonturen op leven en dood tegen bendes illegale houtkappers onder leiding van Tubir, tot hun ontmoeting met een traditionele dorpsgroep die de kaart van hun verzet verandert.

Intimidad

De carrière van een opkomend politica wordt bedreigd wanneer een heimelijk opgenomen video van haar seksleven uitlekt naar het publiek.

Peaky Blinders (seizoen 6)

Seizoen 6 van Peaky Blinders is hier. Een gangster verhaal dat zich afspeelt in 1919 in Birmingham, Engeland en draait om een bende die scheermesjes in de pieken van hun petten naait, en hun woeste baas Tommy Shelby, die hogerop wil komen in de wereld.

Amazon Prime Video

Fairfax (seizoen 2)

Volg vier middelbare school beste vrienden op hun nooit eindigende zoektocht naar slagkracht in Fairfax Avenue in Los Angeles – het pulserende hart van de hypebeast cultuur.

Disney+

Ms. Marvel (seizoen 1)

Kamala Khan is een geweldige studente, een fervent gamer en een fanatieke auteur van fanfic. Ze heeft een speciale affiniteit met superhelden, vooral Captain Marvel. Ze heeft echter moeite om zich thuis en op school aan te passen – dat wil zeggen, totdat ze superkrachten krijgt, net als de helden waar ze altijd naar heeft opgekeken. Het leven is makkelijker met superkrachten, toch?

Pathé Thuis

The Card Counter

William Tell wil alleen maar kaarten. Zijn spartaanse bestaan op het casinopad valt in duigen als hij wordt benaderd door Cirk, een kwetsbare en boze jongeman die hulp zoekt bij de uitvoering van zijn wraakplan op een militaire kolonel. Tell ziet een kans op verlossing in zijn relatie met Cirk. Maar Cirk op het rechte pad houden blijkt onmogelijk, en sleurt Tell terug in de duisternis van zijn verleden.